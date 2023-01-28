За прошедшие сутки украинские защитники проводили "прожарку" врага.

Защитники Украины за минувшие сутки "приземлили" российские самолет, вертолет и беспилотник. Кроме этого, авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника. Также она ударила по позициям зенитно-ракетных комплексов.

О новых ударах украинских военных по рашистам сообщается в новом сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Так, наши воины уничтожили самолет Су-25, вертолет Ми-8 и 2 БпЛА типа "Суперкам".

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 2 пункты управления, 2 позиции ПВО противника и 5 районов сосредоточения его живой силы", - добавили в Генштабе.

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