Оккупанты продолжают вести наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах 12 населенных пунктов. Бои шли в Луганской и Донецкой областях. О ситуации на фронте сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

"Подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Раздоловка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Дружба, Водяное, Марьинка, Победа, Угледар и Пречистовка Донецкой области", - говорится в новой сводке.

Как сообщили в Генштабе, в настоящее время враг продолжает вести наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. А на Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском направлениях рашисты обороняются.

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"На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено", - добавил Генштаб и предупредил, что угроза авиационных и ракетных ударов остается по всей нашей стране.

Тем временем на Северском направлении противник обстрелял из минометов районы населенных пунктов Николаевка Черниговской области, а также Рожковичи и Бачевск - Сумской. На Слобожанском направлении противник не прекращает обстрелы населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. Огневому поражению подверглись районы более тридцати населенных пунктов.

На Купянском и Лиманском направлениях противник нанес огневое воздействие по районам более 25 населенных пунктов. На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись районы более 40 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Марьинка и еще 6 населенных пунктов. На Новопавловском направлении противник снова обстрелял Богоявленку, Угледар и Золотую Ниву.

На Запорожском направлении враг атаковал более 30 населенных пунктов. На Херсонском направлении обстрелам из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов подверглись районы 9 населенных и Херсон.

Война в Украине: последние новости

Вчера в ВСУ сообщили, что оккупанты активизировали авиацию возле Бахмута для поддержки своих смертников. Силы обороны Украины сейчас чаще сбивают ударные вертолеты Ка-52, и штурмовые самолеты Су-25, потому что эта техника поддерживает наземные войска оккупантов.

Секретарь СНБО предупредил, о новом наступлении русских. По словам Данилова, рашисты хотят достичь успехов 24 февраля. Президент Зеленский рассказал о ситуации на фронте под Бахмутом и Угледаром. Оккупанты сознательно и методично уничтожают эти города и села вокруг них, подчеркнул он.

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