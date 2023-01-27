Оккупанты сознательно и методично уничтожают эти города и села вокруг них.

Ситуация на фронте под Бахмутом и Угледаром на Донетчине остается чрезвычайно острой.

"Ситуация на фронте и, в частности, в Донецкой области – под Бахмутом и Угледаром остается чрезвычайно острой. Оккупанты не просто штурмуют наши позиции – они сознательно и методично уничтожают эти города и села вокруг них", - отметил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Зеленский подчеркнул, что российские оккупанты осуществляют обстрел населенных пунктов артиллерией, авиацией, ракетами.

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"Российская армия не имеет дефицита средств уничтожения. И остановить ее можно только силой", - подчеркнул президент Украины.

Он отметил, что наши воины, которые держат оборону на направлениях в Донецкой области, - настоящие герои. Президент поблагодарил украинских защитников за храбрость.

Ситуация под Бахмутом и Угледаром: подробности

По словам представителя Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергея Череватого, враг не оставляет попыток наступления вблизи Угледара Донецкой области, однако несет значительные потери от Сил обороны и отступает.

По информации Череватого, только за прошедшие сутки на этом направлении враг совершил 322 обстрела и произошло 58 боевых столкновений. Потери личного состава оккупантов составили 109 человек убитыми и 188 — ранеными. Также было уничтожено четыре танка, три БМП, три пушки и три беспилотника "Орлан-10".

В Восточной группировке войск сообщили, что оккупанты постоянно прибегают к штурмам на Бахмутском направлении, Авдеевском и Угледарском направлениях, чтобы прорвать украинскую оборону.