Соответствующую информацию рассказывают работникам крупных предприятий.

В Мелитополе Запорожской области оккупанты врут людям, что Украину уже поделили и в западных областях ввели в обращение польские злотые.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным разведки, оккупанты пытаются убедить жителей оккупированных территорий в том, что "Украину уже поделили".

"Оккупационная власть проводит пропагандистскую кампанию на оккупированных территориях, направленную на уныние жителей в украинской власти и возможности освобождения. Руководство крупных предприятий Мелитополя получило указание проводить собрания и беседы с персоналом, на которых доказывать следующую информацию: "Украину уже поделили. На территории западных областей ввели в обращение польские злотые, в большинстве магазинов двойные ценники. От России некуда бежать. Украина не та, какой была", - информируют в ведомстве.

В разведке отмечают, что оккупанты это делают для подрыва морально-психологической устойчивости проукраински настроенного населения, что осталось в городе.

ГУР МОУ отмечает, что все украинские земли будут обязательно освобождены, Украина останется неделимым и унитарным государством, а "каждый оккупант и коллаборант получит заслуженное возмездие".

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Херсоне оккупанты воруют и выманивают у людей розданные деньги.

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