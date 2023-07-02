Украинские войска вели контрнаступательные операции как минимум на четырех участках линии фронта и добились определенных успехов, утверждают аналитики американского института Изучения войны.
В частности, российские военкоры утверждали, что украинские силы добились определенных успехов в районе Роздоливки (18 км к северу от Бахмута) и Клещеевки (7 км к юго-западу от Бахмута).
Кроме того, ISW со ссылкой на российские источники утверждает, что украинские силы продолжали наступательные операции вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями и добились успехов к юго-западу от Большой Новоселки.
Также ВСУ вели наступательные операции к югу и юго-западу от Орехова в западной части Запорожской области, а один из военкоров утверждал, что украинские силы продвинулись на 1,5 км в глубину и 6 км в ширину в направлении Роботино (12 км к югу от Орехова). Другие блоггеры утверждали, что по состоянию на 1 июля украинские силы все еще находятся как минимум в 1,5 км к северу от Роботино, что соответствует текущей оценке ISW контроля над местностью в этом районе.
Отмечается, что председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли признал, что украинские контрнаступательные операции продлятся дольше, чем ожидали некоторые западные наблюдатели.
В то же время он повторил, что ожидает, что украинские контрнаступательные операции продлятся до 10 недель, и призвал людей осознать, что украинское контрнаступление будет длительной и, вероятно, дорогостоящей операцией.
Как отмечают в ISW, российские источники все чаще утверждают, что украинские силы в настоящее время проводят штурмы на юге Украины меньшими группами пехоты и меньшим количеством бронетехники, чем в ходе предыдущих контрнаступательных операций, а также что украинские силы проводят боевые разведывательные операции на юге Украины еще меньшими группами, некоторые из которых предположительно состоят из семи-девяти человек.
"Эти утверждения об украинских операциях предполагают, что украинские силы в настоящее время не предпринимают крупномасштабных операций, которые привели бы к быстрому территориальному наступлению", - подчеркивают в ISW.
Украинское контрнаступление - что известно
Украинские силы обороны перешли в контрнаступление в начале июня и смогли достигнуть определенного прогресса. В частности, были освобождены восемь населенных пунктов на границе Запорожской и Донецкой областей.
Однако вскоре темпы продвижения замедлились. Причинами этого, в частности, является недостаток дальнобойного вооружения и танков, поставки которых Запад задерживает. Кроме того, российские оккупанты успели выстроить оборону, а также заминировали территории, из-за чего бойцы ВСУ часто продвигаются вперед ценой собственной жизни.
На Западе некоторые военные недовольны темпами продвижения украинских сил. В ответ главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал "не делать из войны шоу", подчеркнув, что "каждый метр дается кровью".
Это же неоднократно подчеркивал и президент Украины Владимир Зеленский, отмечая, что на замедление контрнаступления полвлияли медленные темпы передачи оружия союзниками.
Он также отмечал, что Украина не хочет напрасно рисковать жизнями своих людей.