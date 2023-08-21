Ранее в Минобороны заявили, что ВСУ успешно продвигаются на юго-восточном направлении Работино.

Украинские войска, несмотря на ожесточенные бои, дошли до центра населенного пункта Работино, продвигаясь на юг в направлении Мелитополя. Об этом сообщает Telegraph, ссылаясь на свидетельства пророссийских блогеров.

"Telegram-канал Archangel of Special Force Z, который имеет более 900 тысяч подписчиков, сообщил: "Работино – враг зашел в центральную часть, идут ожесточенные бои", - пишет издание.

В то же время издание напоминает, что в Министерстве обороны Украины сегодня заявили, что украинские Силы обороны успешно продвигаются на юго-восточном направлении Работино.

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Отмечается, что Telegraph не может подтвердить ни одно из сообщений.

Ситуация на южном направлении - что известно

Как сообщала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, Силы обороны Украины добились успехов в продвижении в направлении села Работино и южнее села Малой Токмачки Пологовского района Запорожской области. Продолжаются наступательные действия Вооруженных сил Украины на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

18 августа военный обозреватель Александр Коваленко спрогнозировал, что рашисты не удержат Работино в Запорожской области, потому что ВСУ держат под огневым контролем данный населенный пункт. Из-за этого положение оккупантов в Работино тяжелое.

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