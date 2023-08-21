В селе Работино сейчас "продолжается плановая боевая работа".

Силы обороны Украины добились успехов в продвижении в направлении села Работино и южнее села Малой Токмачки Пологовского района Запорожской области.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. В частности, на юге продолжаются наступательные действия Вооруженных сил Украины на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

Как отметила Маляр, на Запорожском и Херсонском направлениях российская армия в обороне, но продолжает обстреливать украинские позиции и гражданские объекты в Запорожской, Херсонской, Николаевской областях, при этом активно применяет БПЛА "Ланцет".

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"Наши подразделения имели успех в направлении юго-восточнее Работино и южнее Малая Токмачка Запорожской области. Враг пытался вернуть утраченные положения восточнее Работино Запорожской области. Но безуспешно", - подчеркнула Маляр.

По ее словам, "в Работине сейчас продолжается плановая боевая работа".

В то же время, РФ продолжает попытки наступать на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

"На Купянском направлении противник штурмует и осуществляет обстрелы. Наши войска отражают атаки, держат границу и не дают врагу продвигаться", - отметила Маляр.

В частности, Силами обороны Украины отражены атаки противника в районах Первомайское, Синьковка, Петропавловка Харьковской области.

В то же время, на Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия с целью вытеснения украинских войск в районах Серебрянского лесничества, в районе Кременной и Белогоровки Луганской области.

"Наши войска на Лиманском и Купянском направлениях нанесли врагу значительные потери. Сейчас враг вынужден перегруппировываться и восстанавливаться, но не отступает от своих планов", - сообщила Маляр.

В этой связи, она подчеркнула, что продолжаются бои.

Маляр отметила, что на Бахмутском направлении:

северный фланг - противник пытается восстановить утраченное положение в районах Железнянске, Васильевка, Богдановка;

южный фланг - продолжаются бои в центральной части Клещиевки, севернее и западнее Андреевки, севернее Курдюмовки Донецкой области.

"Освобожденная площадь на Бахмутском направлении составляет 43 кв. км", - уточнила Маляр.

Кроме того, на Авдеевском, Марьинском направлениях враг продолжает наступать, но безуспешно. Противнику продвинуться не удается.

Также безуспешно враг пытается восстановить свои положения в освобожденных районах Урожайного и Старомайорского Донецкой области.

Что происходит возле Работиного

Как сообщал УНИАН, 18 августа военный обозреватель Александр Коваленко заявил, что рашисты не удержат Работино в Запорожской области, потому что Силы обороны Украины держат под огневым контролем данный населенный пункт. Из-за этого положение оккупантов в Работином тяжелое.

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