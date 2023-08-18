Из-за огневого контроля ВСУ положение оккупантов в Работином тяжелое, подчеркнул Александр Коваленко.

Рашисты не удержат Работино в Запорожской области, потому что Силы обороны Украины держат под огневым контролем данный населенный пункт.

Как сказал военный эксперт Александр Коваленко в эфире Эспрессо, ситуация для оккупантов в Работином тяжелая.

"С Работиным вопрос будет решен в краткосрочной перспективе. Россияне не смогут его удержать. Во-первых, на левом фланге забит клин между Работиным и Вербовым. На правом также процесс покорения еще одного клина - между Работиным и Копанями", - отметил эксперт.

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Коваленко добавил, что для россиян находиться в Работино - самоубийство, потому что северные улицы находятся в серой зоне под украинским огневым контролем. Также ВСУ уверенно действуют вблизи села Копани, подчеркнул эксперт.

"Если вопрос с Работиным решат в ближайшее время, то мы окончательно выйдем в этой локации на вторую линию обороны врага и расширим плацдарм для подготовки условий прорыва этой основной линии обороны", - сказал Коваленко.

Контрнаступление ВСУ в Запорожской области

Ситуация в Запорожской области уже более месяца остается очень динамичной из-за контрнаступления ВСУ на этом участке фронта.

Возле Токмака оккупанты разместили крематории из-за слишком больших потерь.

А на Мелитопольском направлении фиксировалось продвижение Вооруженных сил Украины.

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