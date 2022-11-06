При этом захватчики тщательно скрывают атаку.

Украинские воины нанесли удар по зданию в Каховке Херсонской области, где базировались российские оккупанты.

Как отмечается в вечернем сводке Генштаба, поражение противника подтверждено. На момент удара в здании находились до 200 оккупантов.

"Последствия удара враг тщательно скрывает, в городе проводятся жесткие административно-полицейские меры", - говорится в сводке.

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Кроме того, в районе населенного пункта Раденск уничтожена большая колонна боевой техники. Потери противника уточняются.

Ситуация на фронте: Херсонское направление

До 21 октября в Херсонской области ВСУ освободили более 80 населенных пунктов.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что оккупанты могут перейти на левый берег Днепра и сдать Херсон.

"Администрацию" оккупантов уже переместили в Скадовск. А в Херсоне исчезают флаги РФ.

В то же время в оперативном командовании "Юг" предупредили, что россияне могут пытаться создать впечатление, что покинули населенные пункты.

Оккупанты готовятся к уличным боям и размещают подразделения в домах жителей Херсона и ближайших населенных пунктов, переодевается в гражданскую одежду.

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