Лейкерс с Михайлюком в составе минимально уступили Сакраменто в матче НБА

Игра завершилась со счетом 116:117.

В ночь на пятницу в регулярном чемпионате НБА состоялись пять матчей, в одном из которых Лос-Анджелес Лейкерс с украинцем Святославом Михайлюком в составе проиграла Сакраменто Кингз.

Игра завершилась со счетом 116:117, сообщает официальный сайт лиги.

Михайлюк в этом матче провел на площадке менее минуты - 48 секунд, и очков не набирал.

Лейкерс выиграли три четверти из четырех в упорной борьбе с общим перевесом в 11 очков, но заключительная четвертая 12-минутка свели все их усилия на нет - 21:33.

НБА. Регулярный чемпионат.

27 декабря.

Хьюстон – Бостон 127:113 (35:24, 22:31, 35:31, 35:27)

Хьюстон: Харден (45 + 6 передач + 6 потерь), Капела (24 + 18 подборов), Гордон (20), Хауз (7 + 8 подборов), Такер (4 + 7 подборов) – старт; Грин (10), Риверс (10), Нене (7).

Бостон: Ирвинг (23 + 11 передач), М-с Моррис (19), Хорфорд (15), Смарт (11), Тейтум (4) – старт; Браун (18), Хэйворд (9), Тайс (6), Розир (5), Оджелей (3), Ябуселе (0).

Милуоки – Нью-Йорк 112:96 (24:28, 29:20, 34:29, 25:19)

Милуоки: Адетокумбо (31 + 14 подборов + 8 передач + 4 блок-шота + 6 потерь), Миддлтон (25), Лопес (17), Брогдон (15), Бледсоу (8) – старт; Уилсон (10 + 14 подборов), Джордж Хилл (3), Снелл (3), Браун (0), Макер (0).

Нью-Йорк: Корнет (23), Вонле (15 + 13 подборов), Мудиай (13 + 6 передач), Нокс (12), Ли (9) – старт; Кантер (8), Трир (7), Ниликина (5), Дотсон (4).

Сакраменто – Лейкерс 117:116 (32:34, 29:33, 23:28, 33:21)

Сакраменто: Коули-Стайн (19 + 8 подборов), Шамперт (18), Бьелица (18), Фокс (15 + 9 подборов + 12 передач), Хилд (6) – старт; Богданович (23), Джексон (10), Феррелл (4), Маклемор (2), Куфос (2).

Лейкерс: Кузма (33 + 9 подборов + 6 потерь), Ингрэм (22 + 5 потерь), Болл (20 + 9 подборов + 12 передач), Харт (10), Зубац (6) – старт; Чендлер (11 + 10 подборов), Стивенсон (10), Колдуэлл-Поуп (4), Карусо (0), Михайлюк (0).

Голден Стэйт – Портленд 109:110 ОТ (28:27, 18:25, 25:23, 31:27, 7:8)

Голден Стэйт: Карри (29 + 7 передач + 7 потерь), Дюрэнт (26 + 10 подборов + 11 передач), Томпсон (15 + 8 подборов), Грин (15 + 11 подборов + 7 передач), Луни (8 + 10 подборов) – старт; Игудала (7), Жеребко (5 + 7 подборов), Ливингстон (4), Кук (0), Маккинни (0), Белл (0).

Портленд: Нуркич (27 + 12 подборов), Макколлум (24), Лиллард (21), Харклесс (11 + 8 подборов), Амину (7 + 12 подборов) – старт; Сет Карри (11), Стаускас (6), Тернер (2), Коллинз (1), Ленард (0).

Юта – Филадельфия 97:114 (29:22, 23:35, 27:38, 18:19)

Юта: Митчелл (23), Гобер (17 + 15 подборов), Инглс (9), Рубио (5), Фэйворс (4 + 7 подборов) – старт; Экзам (20), Корвер (11), Краудер (4), Сефолоша (2), Удох (2), Нето (0), Ньянг (0), О'Нил (0).

Филадельфия: Редик (24), Эмбиид (23 + 15 подборов + 6 передач + 5 блок-шотов), Батлер (19), Симмонс (13 + 14 подборов + 12 передач + 7 потерь), Чендлер (2) – старт; Макконнелл (10 + 7 передач), Мускала (8), Шэмет (7), Коркмаз (4), Болден (4), Джексон (0), Джонсон (0).