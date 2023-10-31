Геолокационные данные также подтверждают незначительное продвижение на Запорожском участке фронта.

Украинские войска осуществили подтвержденные продвижения вблизи Бахмута и на Западе Запорожской области 30 октября.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на геолокационные данные, украинские силы продвинулись на северо-восток от Курдюмовки (10 км юго-западнее Бахмута).

Дополнительные геолокационные данные от 29 октября свидетельствуют, что украинские силы незначительно продвинулись к западу от Работино на западе Запорожской области.

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В то же время Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что Силы обороны продолжают наступательные действия под Бахмутом и наступательные операции на Мелитопольском направлении. Командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские войска "значительно усилили свою группировку" под Бахмутом и перешли от оборонительных действий к более "активным".

Впрочем, ISW замечает, что не может проверить существенные изменения в составе российских войск под Бахмутом. Российские "военкоры" утверждают, что позиционные бои продолжаются северо-западнее Бахмута возле Берховки, Васюковки и Орехово-Васильевки.

Война в Украине - ситуация под Бахмутом

Украинские военные на Бахмутском направлении недавно ударили по российским позициям, уничтожив живую силу и технику россиян почти на два миллиона долларов.

Сырский показывал видео, на котором ВСУ уничтожают оккупантов возле Бахмута. По словам экспертов, Бахмут для России имеет колоссальную политическую и идеологическую ценность.

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