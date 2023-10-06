Освобождение Бахмута может стать первой точкой надлома сопротивляемости российских войск, отметил Петр Черник.

Бахмут Донецкой области будет окружен украинскими войсками, уверен военный эксперт Петр Черник.

По его словам, Бахмут для России имеет колоссальную политическую и идеологическую ценность:

"Путин лично объявил, что его взяли, и наградил своих недогероев. Мы понимаем, что такое персональный имидж для тирана… Будут биться до тех пор, пока смогут биться. Там достаточно серьезная группировка, больше 10 тысяч человек. Это практически полноценная механизированная дивизия. На такой город это очень много, но вполне возможно и должно случиться оперативное окружение", - отметил эксперт.

По его словам, для Украины было бы уникальным опытом, если бы при этом несколько тысяч россиян одномоментно сдались бы в плен.

"Даже для их мега пропаганды это было бы очень серьезным вызовом. И это будет очень серьезным ударом персонально по Путину, особенно в части внутренней конъюнктуры борьбы между башнями Кремля за его трансфер на главном месте. Сильно надеемся, что наши герои смогут достичь эту стратегическую цель. Это может быть первая точка серьезного надлома сопротивляемости российских войск", - добавил Черник.

Ситуация под Бахмутом - актуальное

Как рассказал пресс-офицер третьей отдельной штурмовой бригады Александр Бородин, возле Бахмута инициатива на стороне Сил обороны, есть осторожное продвижение. По его словам, россияне очень сильно сопротивляются.

Он добавил, что оккупанты особенно активизировались после освобождения Силами обороны населенных пунктов вблизи Бахмута. Он подчеркнул, что происходят постоянные атаки, увеличилось количество вражеских авиационных ударов, которые "стали более плотными".

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