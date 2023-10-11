В частности, украинские бойцы уничтожили "Урал" с 30-ю россиянами.

Украинские защитники продолжают освобождать нашу страну от российских оккупантов. Бойцы Вооруженных сил Украины "накрыли" группу россиян на Бахмутском направлении. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал, как работают украинские воины.

"Бахмутское направление. Горячий участок фронта. Работает группа "Асгард" подразделения "Очі" 120-го ОРБ во взаимодействии с группой "Шарк" 28-й ОМБр, начальником службы радиоэлектронной борьбы и киберборотьбы 28-й ОМБр", - отметил он в комментарии к видео.

По словам Сырского, Силами обороны был уничтожен "Урал" с 30-ю россиянами, поражен САУ 2С7 "Пион", а также ликвидированы еще два "Урала" и "Буханка".

Потери России и Украины - актуальные новости

Как сообщал УНИАН, на Таврическом направлении за сутки Силами обороны Украины уничтожено 750 российских захватчиков. В частности, воины Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" за сутки уничтожили почти 100 единиц вражеской техники, среди которой самолет Су-25 и БМПТ "Терминатор".

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 26 авиационных ударов, провели 56 боевых столкновений, кроме того совершили 849 артобстрелов. В то же время, украинские подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 1777 огневых задач. Общие потери врага составили 750 человек. Уничтожено 98 единиц военной техники противника. В частности, 18 танков, 59 ББМ, 5 артиллерийских систем, одну РСЗО, самолет Су-25, 8 БПЛА, 2 автомобиля и 3 единицы специальной техники. Также уничтожен склад боеприпасов и еще 2 важных объекта врага.

Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали 820 российских захватчиков и уничтожили безумное количество вражеской техники. В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 11 октября 2023 года ориентировочно составили 283 тысячи 900 человек.

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