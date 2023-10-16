Об этом заявил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

Украинские военные на Бахмутском направлении ударили по российским позициям, уничтожив живой силы и техники россиян почти на два миллиона долларов.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

"Рота ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБр уничтожает россиян на Бахмутском направлении", - написал он.

В подтверждение этих данных он опубликовал видео ликвидации врага и его техники.

В частности, были уничтожены самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика" и 2С9 "Нона-С". Кроме того, украинские FPV-камикадзе метко попали в четыре блиндажа с личным составом противника.

По словам Сырского, совокупная стоимость уничтоженной техники врага составляет около 1,8 млн долларов.

Новые продвижения ВСУ на Бахмутском направлении

Как ранее сообщил начальник пресс-службы восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Илья Евлаш, на Бахмутском направлении украинские военные продолжают продвигаться, в частности, в направлении Горловки. Там ВСУ имеют успехи и ликвидировали 157 оккупантов, а также одну артустановку "Пион", реактивную систему залпового огня "Град", несколько пушек и 28 FPV-дронов россиян.

Кроме того, 15 октября на востоке страны украинские военные сбили вражеский вертолет Ми-8.

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