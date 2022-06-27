Противник укрепляет отступные рубежи и продолжает использовать тактику авиационных и ракетных ударов в глубокий тыл.

Украинские военные продолжают понемногу оттеснять российских оккупантов на юге.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил охраны и обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Мы продолжаем ведение боевых действий. Противник укрепляет свои отступные рубежи, уже обустраивает не только первый-третий, а еще и запасные рубежи, потому что мы его понемногу оттесняем. Но периодически они пытаются восстановить свое положение и проводить небольшие вылазки и атаки, чтобы подвинуть нас с высвобожденных уже территорий", - отметила она.

По словам Гуменюк, также враг продолжает использовать тактику авиационных и ракетных ударов в глубокий тыл.

"Не имея успеха в продвижении по суше, они пытаются давить с неба - там, где мы более уязвимы", - добавила начальник пресс-центра.

Как сообщал УНИАН, по данным Оперативного командования "Юг", 26 июня в южных областях Украины Вооруженные силы за сутки уничтожили около 40 оккупантов, 3 склада боеприпасов и 8 единиц военной техники врага.

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