Массовые отказы россиян воевать в Украине есть, однако не являются критическими.

Россия собирает "пушечное мясо" для войны в Украине в своих экономически депрессивных регионах, а также на оккупированном Донбассе.

Об этом рассказал полковник ВСУ, военный эксперт Анатолий Кравчук, передает "Апостроф".

Он заявил о недопустимости недооценки врага и создания ложной картинки посредством заявлений о массовом бегстве оккупантов. По словам офицера, это может сыграть с самими же украинцами злую шутку.

"Людям уже кажется, что там фактически все войска убегают. Это не так. Вспомните, как на днях глава Луганской ВГА Гайдай сказал, что только за сутки на Луганщину - я думаю, речь шла именно о Северодонецком направлении - прибывает 30 "КамАЗов" личного состава россиян. Посчитайте, как мощно они наполняли людьми только одно направление. Поэтому говорить, что у них все убегают, рано", - заявил он.

Офицер подтвердил массовые отказы россиян воевать в Украине, однако они не являются критическими. По словам Кравчука, это не та массовость, после которой остальные войска тоже полностью откажутся воевать.

"Скажу больше, у них этого пушечного мяса еще достаточно. Очень много у них депрессивных регионов, из которых они черпают эти ресурсы. Экономическая ситуация в России ухудшается, все больше и больше людей будут без работы и в состоянии безысходности. Для них война будет единственным способом заработка", - рассказал полковник, добавив, что уровень подготовки этих солдат оставляет желать лучшего, однако из-за массовости они будут "очень и очень донимать украинцев".

Отметим, по последним данным украинского Генштаба, ВСУ уничтожили с 24 февраля порядка 35 тысяч оккупантов.