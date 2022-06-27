Накануне российские войска запустили ракеты по Киеву. Одна из ракет попала в многоэтажку в Шевченковском районе. Из-под завалов дома спасли нескольких человек, среди которых 7-летняя девочка и ее мама.

27 жителей киевского дома, который вчера подвергся ракетному удару, эвакуировали, пострадавший ребенок находится в удовлетворительном, стабильном состоянии.

Об этом городской голова Киева Виталий Кличко сообщил во время информационного телемарафона.

"27 человек эвакуировали. Мы предложили каждому из них предоставление крыши над головой, но все они, кто у знакомых, кто у родственников, отказались от этого предложения", - сказал мэр.

Кличко подчеркнул, что в результате удара один человек погиб, 4 человека были госпитализированы.

По его данным, состояние пострадавшего ребенка - удовлетворительное, стабильное. Врачи говорят, что ее здоровью ничего не угрожает.

Кличко добавил, что спасатели продолжают разбирать завалы. После этого начнет работать комиссия, которая обследует дом и предоставит выводы о возможности его дальнейшей эксплуатации.

Ракетный удар по Киеву 26 июня - что известно

Утром 26 июня под вражеский обстрел попал Шевченковский район столицы. Из-под завалов обстрелянного девятиэтажки спасли 7-летнюю девочку.

Также спасли ее мать, 38-летнюю гражданку РФ, ее зажало бетонной плитой. Госпитализировали всего четверых пострадавших.

Еще одна из ракет, выпущенных войсками РФ по Киеву, попала в детский сад в Шевченковском районе.

По словам руководителя пресс-службы Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, удар по Киеву осуществлялся Россией из района Каспийского моря ракетами х-101. Это самая точная и самая дорогая ракета, которая есть на вооружении РФ.

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