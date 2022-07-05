Уничтожено и более 800 артиллерийских систем врага.

Украинские военные уничтожили еще 1,5 сотни российских оккупантов.

Об этом сообщается в новой сводке Генштаба ВСУ.

Так, с 24 февраля потери врага составляют около 36350 человек, из них 150 уничтожено за последние сутки.

Кроме того, противник потерял:

танков - 1594 (+5) единицы;

боевых бронированных машин - 3772 (+18) единицы;

артиллерийских систем - 806 (+2) единиц;

РСЗО - 247 (+1) единиц;

средства ПВО - 105 единиц;

самолетов - 217 единиц;

вертолетов – 187 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 660 (+2) единиц;

крылатые ракеты ‒ 144 единицы;

корабли/катера ‒ 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2634 (+5) единиц;

специальная техника ‒ 65 единиц.

Отмечается, что наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Славянском и Донецком направлениях.

Как писал УНИАН, британская разведка в ежедневном отчете сообщила, что российские войска после захвата города Лисичанск на Луганщине, вероятно, бросят силы на взятие под контроль Донецкой области.

Жители области начали активнее эвакуироваться, как это рекомендуют местные власти.

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