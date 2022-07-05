По словам председателя ОВА, на Донетчине нет ни одного безопасного места, где не происходили бы обстрелы.

Процесс эвакуации жителей Донетчины из-за постоянных обстрелов начал ускоряться.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко во время информационного телемарафона.

"Процесс эвакуаации несколько начал ускоряться. Если позавчера было эвакуировано 64 человека, то на сегодня в списках на эвакуацию более 200. Для этого есть все средства, меры необходимые принимаются. Нет механизма такого, что мы заставляли людей выезжать из домов... но я настаиваю, что необходимо в большем количестве эвакуироваться", - сказал Кириленко

По его словам, ситуация в области остается сложной, и на Донетчине нет ни одного безопасного места, где не было бы обстрелов.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 4 июля, российские оккупанты убили двух мирных жителей в Бахмуте Донецкой области, 4 человека получили ранения в результате вражеских обстрелов.

После тяжелых боев украинские войска отошли от занимаемых позиций и рубежей в Лисичанске Луганской области. В Генштабе подчеркнули, что для успеха недостаточно стальной воли и патриотизма. Нужны материально-технические ресурсы.

Британская разведка в ежедневном отчете сообщила, что российские войска после захвата города Лисичанск на Луганщине, вероятно, бросят силы на взятие под контроль Донецкой области.

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