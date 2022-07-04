На юге Украины в воскресенье ликвидировали три единицы вражеской бронетехники, поделились у оперативного командования "Пивдень".

На юге Украины в течение воскресенья, 3 июля, были уничтожены 47 российских оккупантов и, в частности, вражеские самоходные артиллерийские установки и гаубица.

На украинской земле также уничтожены три единицы вражеской бронетехники, говорится на странице в Facebook оперативного командования "Пивдень" Вооруженных сил Украины.

В командовании добавили, что на нашей земле также ликвидировали станцию радиоэлектронной разведки врага.

"...За сутки подтвержденные потери противника составляют 47 рашистов, две самоходные артустановки, гаубица "Мста-Б", радиолокационная станция...",- говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 3 июля в Николаевской области украинские воины накрыли огнем два вражеских склада боеприпасов, один объект был ликвидирован.

В Генштабе армии Украины сообщали, что по состоянию на 3 число на нашей земле уже уничтожили примерно 35 тыс. 970 врагов и 1 тыс. 584 танка противника.

Вас также могут заинтересовать новости: