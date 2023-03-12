В районе Бахмута украинские пограничники остановили штурм российских оккупантов с помощью стрелкового оружия и гранатометов.

В Донецкой области украинские пограничники лидквидировали 9 российских захватчиков и еще 12 ранили.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины. Пограничники отбили вражеские атаки в Донецкой области, ликвидировав два десятка оккупантов.

В частности, в районе Бахмута вражеская пехота при поддержке артиллерии штурмовала опорный пункт украинских пограничников. "Бойцы остановили оккупантов стрелковым оружием и гранатометами", - говорится в сообщении.

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Кроме того, еще в Донецкой области украинские пограничники отбили атаки на два опорных пункта. "Подготовку стрелковых подразделений противника обнаружила аэроразведка. Поэтому пограничники-минометчики "развеяли" штурмовиков во время их выдвижения в наступление", - сказано в сообщении.

Война в Украине - потери РФ

Как сообщал УНИАН, украинские пограничники, которые борются за Бахмут в Донецкой области, рассказали о ситуации в городе. Наши защитники находятся в тяжелых условиях, но мужественно продолжают нести свою службу.

Тем временем в Генштабе обновили статистику потерь России в Украине. Так, за прошедшие сутки, 11 марта, украинские военные ликвидировали еще 1090 российских оккупантов. Также было уничтожено более двух десятков единиц различной вражеской техники.

А ранее спикер восточной группировки ВСУ рассказал, что по состоянию на первую половину дня 11 марта на Бахмутском направлении было ликвидировано более 220 российских захватчиков, еще 314 получили ранения.

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