Общие потери российских войск с начала полномасштабного вторжения превысили 159 тысяч человек.

За прошедшие сутки, 11 марта, украинские военные ликвидировали еще 1090 российских оккупантов. Также было уничтожено более двух десятков единиц различной вражеской техники.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Общие потери российских войск с начала полномасштабного вторжения достигли ориентировочно 159090 человек.

Кроме личного состава российской армии, наши защитники уничтожают и их военную технику.

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В частности, за 11 марта оккупанты недосчитались 8 танков (3466 с начала вторжения); 7 боевых бронированных машин (всего уничтожено 6769 единиц); 4 артиллерийских систем (всего - 2487 единицы); 2 средств противовоздушной обороны (всего - 259); 4 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всего - 5348).

Кроме этого, с 24 февраля 2022 года российская армия потеряла в Украине 304 самолета; 289 вертолетов; 2108 беспилотников оперативно-тактического уровня; 493 реактивных системы залпового огня; 18 кораблей и катеров; 242 единицы специальной техники. Уничтожено 907 крылатых ракет.

Война в Украине - потери России

Как сообщал УНИАН, 11 марта украинские военные уничтожили очередной склад боеприпасов и нанесли около 10 ударов по районам сосредоточения личного состава врага. В частности, авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов.

Также в Восточной группировке ВСУ рассказали, что по состоянию на первую половину суток 11 марта на Бахмутском направлении было уничтожено более 220 российских захватчиков, еще 314 - получили ранения.

Тем временем, по данным российских "оппозиционных" СМИ, за последние две недели рекордно выросло количество поименно известных россиян, ликвидированных на войне в Украине. Больше всего гибнет "вагнеровцев", но и среди офицеров армии РФ тоже собран "урожай".

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