Украинские пограничники, которые сражаются за Бахмут в Донецкой области, рассказали о ситуации в городе-крепости. Они мужественно держат город под своим контролем
"Стоим на позиции, держим. Рядом уже оккупанты подлезли. Ничего, мы держимся", - рассказал один из бойцов на обнародованном ГПСУ видео.
Еще один воин добавил, что надо, чтобы "они друг друга перестреляли".
На кадрах видно, что наши защитники находятся в тяжелых условиях, но мужественно продолжают нести свою службу.
Бои з Бахмут - что известно
Тяжелые бои за Бахмут продолжаются уже не первый месяц. Украинские воины удерживают свои позиции и крошат российских оккупантов, которые постянно идут на штурмы города-крепости. Россияне несут колоссальные потери.
Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что бои ведутся на улицах Бахмута и на окраинах, но наши военные стоят и удерживают город.
При этом командующий Сухопутных войск генерал-полковник Александр Сырский отметил, что нужно выиграть время для накапливания резервов и дальнейшего успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины.
В свою очередь аналитики Института изучения войны отметили, что российские военные и наемники ВПК "Вагнера" продолжили атаковать Бахмут, но не осуществили никаких заявленных продвижений в черте города и окрестностях 11 марта.