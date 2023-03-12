Украинские защитники отметили, что держат свои позиции.

Украинские пограничники, которые сражаются за Бахмут в Донецкой области, рассказали о ситуации в городе-крепости. Они мужественно держат город под своим контролем

"Стоим на позиции, держим. Рядом уже оккупанты подлезли. Ничего, мы держимся", - рассказал один из бойцов на обнародованном ГПСУ видео.

Еще один воин добавил, что надо, чтобы "они друг друга перестреляли".

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На кадрах видно, что наши защитники находятся в тяжелых условиях, но мужественно продолжают нести свою службу.

Бои з Бахмут - что известно

Тяжелые бои за Бахмут продолжаются уже не первый месяц. Украинские воины удерживают свои позиции и крошат российских оккупантов, которые постянно идут на штурмы города-крепости. Россияне несут колоссальные потери.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что бои ведутся на улицах Бахмута и на окраинах, но наши военные стоят и удерживают город.

При этом командующий Сухопутных войск генерал-полковник Александр Сырский отметил, что нужно выиграть время для накапливания резервов и дальнейшего успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины.

В свою очередь аналитики Института изучения войны отметили, что российские военные и наемники ВПК "Вагнера" продолжили атаковать Бахмут, но не осуществили никаких заявленных продвижений в черте города и окрестностях 11 марта.

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