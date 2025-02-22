Это уже восьмая с начала года успешная спецоперация СБУ по поражению нефтеперерабатывающих мощностей России.

Дроны Службы безопасности Украины 20 февраля обесточили и остановили работу нефтеперекачивающей станции "Нововеличковская" в Краснодарском крае РФ.

Как сообщили источники УНИАН в спецслужбе, эта станция является одной из ключевых для транспортировки нефти на Кубани, поскольку через нее идут поставки на Афипский и Ильский НПЗ.

Отмечается, что удар дронов пришелся на электроподстанцию 110/35/10 кВ, которая питает НПС. Подстанция загорелась, из-за чего произошло полное обесточивание и аварийная остановка процесса перекачки нефти. В настоящее время россияне устанавливают сумму ущерба.

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"Это уже восьмая с начала года успешная спецоперация СБУ по поражению нефтеперерабатывающих и нефтеперекачивающих мощностей РФ. Каждый такой "хлопок" приносит многомиллионные убытки РФ и затрудняет обеспечение российской армии топливом", - сообщил информированный источник в СБУ.

Атака беспилотников на нефтяные объекты РФ

В ночь на 17 февраля Силы специальных операций ВСУ поразили два важных предприятия РФ, которые работают на вражеский военно-промышленный комплекс (ВПК) - Ильский нефтеперерабатывающий завод и нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская". В районе Ильского НПЗ прогремело не менее 20 взрывов. На заводе начался пожар, который подтвердили даже местные власти.

18 февраля в Генштабе ВСУ рассказали о результатах удара Силы обороны Украины по стратегическим объектам захватчиков. Тогда кроме поражения Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае, под удар попали нефтеперекачивающие станции "Кропоткинская" и "Андреаполь", которые обеспечивали транспортировку топлива для нужд оккупационных войск.