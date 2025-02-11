Нефтеперерабатывающий завод, который атаковали дроны, является одним из ключевых объектов российской топливной инфраструктуры.

В ночь на 11 февраля был атакован Саратовский нефтеперерабатывающий завод РФ. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

По его словам, это уже не первая такая атака.

"Саратовский нефтеперерабатывающий завод - один из ключевых объектов российской топливной инфраструктуры. Его мощность переработки достигает 7 миллионов тонн нефти в год", - отметил Коваленко.

Он отметил, что завод играет важную роль в обеспечении российских оккупантов топливом. Даже во время Второй мировой войны НПЗ был критическим для военной логистики, а сейчас является важным элементом топливного снабжения.

"Кроме Саратовского НПЗ был атакован Энгельс", - добавил Коваленко.

По данным российских СМИ, над Энгельсом около 4 часов утра прогремели по меньшей мере 11 взрывов. Были слышны звуки, которые похожи на автоматные очереди.

Местные жители сообщали, что в регионе сработала система тревоги, которая многих разбудила. По предварительной информации, было якобы уничтожено несколько воздушных целей.

Атаки на российские военные объекты

Как писал УНИАН, в ночь на 10 февраля беспилотники атаковали Краснодарский край РФ, в результате чего под ударом дронов оказались два нефтеперерабатывающих завода в Афипском и Славянске-на-Кубани. Кроме того, в Краснодаре обломки БпЛА упали на крышу жилого комплекса "Центральный".

Также сообщалось, что 8 февраля неизвестные дроны наведались в Ростов, где Россия расположила два военных аэродрома. В пределах города тоже находится штаб Южного военного округа России, который координирует войну против Украины в южных областях.

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