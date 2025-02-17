В районе Ильского НПЗ прозвучало не менее 20 взрывов, второй успешной целью украинских БпЛА стала НПС "Кропоткинская"

Этой ночью Служба безопасности Украины и Силы специальных операций ВСУ продолжили введение "дроновых санкций" сразу против двух важных предприятий РФ, которые работают на вражеский военно-промышленный комплекс (ВПК) - Ильского нефтеперерабатывающего завода и нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская".

Как сообщили источники УНИАН в спецслужбе, в районе Ильского НПЗ прозвучало не менее 20 взрывов. На заводе начался пожар, который подтвердили даже местные власти.

По словам собеседника, этот завод включает шесть технологических установок переработки нефти общей мощностью 6,6 млн тонн в год. В феврале прошлого года дроны СБУ уже поразили этот завод. Тогда была повреждена установка первичной переработки нефти ценой 50 млн долларов США.

Также источники рассказали, что второй успешной целью украинских беспилотников стала НПС "Кропоткинская". Это - крупнейшая нефтеперекачивающая станция "Каспийского трубопроводного консорциума" на территории России. В результате атаки НПС остановилась, ее вывели из эксплуатации. Сейчас перекачка нефти идет в обход этой станции.

"Нефтяные заводы и нефтеперекачивающие станции РФ являются вполне законными целями. Они не только работают на оборонку России, обеспечивают топливом вражеские войска, но важны для экономики РФ, которая финансирует войну благодаря нефтяным сверхприбылям. Поэтому визиты дронов на эти объекты будут продолжаться", - сообщил информированный источник в СБУ.

Атака беспилотников на нефтяные объекты РФ

Как сообщал УНИАН, в ночь на понедельник, 17 февраля, в Краснодарском крае РФ прогремели взрывы. Российские Telegram-каналы заявили об атаке беспилотников и пожаре на Ильском нефтеперерабатывающем заводе.

Shot написало, что обломки одного из беспилотников якобы упали возле станицы Северской неподалеку от нефтеперерабатывающего завода, вызвав пожар. Зато Mash отмечало, что взрывы были слышны в Кавказском районе и Славянске-на-Кубани.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев подтвердил атаку беспилотников, отметив, что их обломки якобы повредили 12 жилых домов. При этом он умолчал о возможной атаке на нефтеперерабатывающий завод и сообщениях о пожаре.

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