Отмечается, что зафиксирован большой пожар в районе атмосферных колонн, которые и были основной целью.

Украинские дроны в ночь на 17 марта атаковали Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России. По данным источников УНИАН, это стало результатом операции СБУ совместно с Силами спецопераций и Силами беспилотных систем ВСУ.

"Уже можно говорить об успешном результате - зафиксирован крупный пожар в районе атмосферных колонн, которые и были основной целью", - отметил источник.

Отмечается, что СБУ продолжает реализовывать стратегию на подрыв экономического потенциала РФ и уменьшение потока нефтяных долларов, которые враг направляет на войну.

В общем дроны СБУ за последнее время успешно атаковали уже 12 нефтеперерабатывающих заводов в России.

Атаки на российские НПЗ

В России почти каждое утро горят нефтеперерабатывающие заводы. Так, утром 16 марта украинские дроны атаковали сразу два НПЗ в Самарской области - Сызранский и Новокуйбышевский.

15 марта в Калужской области России беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод, в результате попадания повреждено оборудование предприятия.

А 12 марта в результате ударов беспилотниками была повреждена установка, которая обеспечивает более 50% производства одного из крупнейших российских НПЗ "Лукойла" в Нижегородской области.

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