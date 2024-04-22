Сейчас около 10 воинских частей врага – две бригады и восемь полков – осуществляют штурмовые действия на том направлении, рассказал Шматалюк.

В России заявили о якобы полном захвате Новомихайловки Донецкой области. Однако часть этого населенного пункта до сих пор контролируют Силы обороны Украины.

Об этом сообщил в комментарии ТСН сообщил командир 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Евгений Шматалюк. По его словам, та часть Новомихайловки, где находится противник, находится "под нашим огневым контролем, что является немаловажным".

"Где-то процентов 15-20 еще удерживают подразделения 79-й бригады. Мы не собираемся двигаться никуда, кроме как вперед", – подчеркнул он.

Отмечается, что за несколько месяцев боев за Новомихайловку бойцы бригады сожгли там более 300 единиц российской техники. Ежедневно на одну позицию украинских войск может приходиться более 10 вражеских атак, уточнила журналистка ТСН.

Шматалюк отметил, что россияне ожидали занять этот населенный пункт сначала в январе, потом – в феврале. Дедлайны каждый раз менялись, однако до сих пор цели враг не достиг.

"Сейчас около 10 воинских частей – две бригады и восемь полков – осуществляют штурмовые действия. Тактика – навалы, мясные штурмы. Противник идет вперед, теряет личный состав, на их место отправляют новых", – рассказал комбриг.

Война в Украине: ситуация на фронте

Несмотря на непогоду, российские оккупационные войска продолжают штурмы на Ореховском и Херсонском направлениях. Только только за минувшие сутки враг потерял более сотни солдат.

Кроме того, враг не прекращает штурмов города Часов Яр Донецкой области. Представитель оперативно-стратегической группировки войска "Хортица" Назар Волошин рассказал, что против украинских подразделений там воюют российские десантники из 217 парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии России. Около 20-25 тысяч оккупантов пытаются штурмовать Часов Яр и окрестности населенных пунктов возле него.

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