Сообщается, что бои происходят на окраинах и в селе.

Заявления российского командования о захвате Новомихайловки (Донецкая область) не соответствуют действительности, заявил пресс-офицер 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Ярослав Чепурной в эфире телемарафона.

"Обстановка напряженная и сложная. Враг действительно сейчас уже находится в населенном пункте. Бои идут непосредственно в селе, а не только на окраинах. Но то, что заявило российское командование о том, что российские войска захватили Новомихайловку, то это не так. Часть населенного пункта - где-то 15% - пока контролируется нами и будет контролироваться в дальнейшем", - подчеркнул он.

При этом Чепурной акцентировал, что продолжаются очень тяжелые бои: "Эти бои можно назвать тотальными, потому что враг полностью уничтожает наши позиции в селе, разбивая их артой и FPV- дронами. Мы также, если враг захватывает позиции, уничтожаем их".

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По словам спикера, Новомихайловка сейчас похожа на Марьинку, которую бригада защищала больше года и которая была стерта врагом почти полностью с лица земли:

"И сейчас то же самое происходит в Новомихайловке. Учитывая, что там дома небольшие, одноэтажные, очень много имеют стены из самана, то есть из глины и очень легко разрушаются, то там сейчас уже не населенный пункт, а поле...".

Он добавил, что силы врага очень мощные, горячая фаза боев за этот населенный пункт началась где-то в конце прошлой осени, за это время уничтожено более 300 единиц вражеской техники, в штурмах участвовали 10 российских воинских частей.

Новомихайловка - какая ситуация

Как сообщал УНИАН, в России заявили о якобы полном захвате Новомихайловки Донецкой области. Однако часть этого населенного пункта до сих пор контролируют Силы обороны Украины.

Командир 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Евгений Шматалюк сообщил, что та часть Новомихайловки, где находится противник, находится "под нашим огневым контролем, что является немаловажным".

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