Уничтожены два склада боеприпасов в Бериславском районе.

За сутки на юге украинские военнослужащие ликвидировали 33 российских оккупанта, вражескую технику и склады.

Об этом сообщается на странице Оперативного командования "Юг" в социальной сети Facebook.

Так, украинская авиация нанесла шесть результативных ударов по врагу. Они трижды атаковали парами штурмовиков опорные пункты и скопления вражеской силы и техники в Бериславском районе и трижды вертолетными парами опорные пункты в Херсонском и Николаевском районах.

Также к сокращению сил и запасов врага присоединились ракетно-артиллерийские подразделения.

Подтвержденные потери составляют: 33 российских оккупанта, 2 гаубицы "Мста-Б", реактивная система залпового огня "Град", противотанковый ракетный комплекс, 3 единицы бронированной и автомобильной техники, а также еще 2 склада боеприпасов в Бериславском районе. Отмечается, что окончательные потери доразведываются.

Ранее журналист сообщил, что украинские бойцы уничтожили на Краматорском направлении огневой взвод оккупантов из состава 74-й отдельной мотострелковой бригады из Кемеровской области Российской Федерации.

Также сообщалось, что ВСУ взорвали склад боеприпасов во временно захваченном Алчевске.

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