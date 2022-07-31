За сутки на юге украинские военнослужащие ликвидировали 33 российских оккупанта, вражескую технику и склады.
Об этом сообщается на странице Оперативного командования "Юг" в социальной сети Facebook.
Так, украинская авиация нанесла шесть результативных ударов по врагу. Они трижды атаковали парами штурмовиков опорные пункты и скопления вражеской силы и техники в Бериславском районе и трижды вертолетными парами опорные пункты в Херсонском и Николаевском районах.
Также к сокращению сил и запасов врага присоединились ракетно-артиллерийские подразделения.
Подтвержденные потери составляют: 33 российских оккупанта, 2 гаубицы "Мста-Б", реактивная система залпового огня "Град", противотанковый ракетный комплекс, 3 единицы бронированной и автомобильной техники, а также еще 2 склада боеприпасов в Бериславском районе. Отмечается, что окончательные потери доразведываются.
Ранее журналист сообщил, что украинские бойцы уничтожили на Краматорском направлении огневой взвод оккупантов из состава 74-й отдельной мотострелковой бригады из Кемеровской области Российской Федерации.
Также сообщалось, что ВСУ взорвали склад боеприпасов во временно захваченном Алчевске.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Святогорской лавре остаются около 450 человек
- Россия согласилась допустить ООН и Красный крест на место теракта в Еленовке
- В Николаеве слышны сильные взрывы, продолжается воздушная тревога