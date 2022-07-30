Авиация ВСУ нанесла семь ударов по врагу.

В Оперативном командовании "Пивдень" сообщили об уничтожении 105 российских оккупантов, их техники и складов боеприпасов.

Об этом говорится в сообщении на странице ОК "Пивдень" в Facebook по итогам текущей оперативной обстановки на юге Украины за 29 июля.

"Обстановка в нашей операционной зоне сложная, но контролируемая. Враг продолжает ведение боевых действий имеющимися силами на занятых рубежах обороны", - говорится в заметке.

Отмечается, что с выявлением подготовки противника к проведению контратаки в направлении Брускинское - Белозерка, силами украинских войск было нанесено огневое поражение. Противник отказался от выполнения задания.

"Однако, практика авиационных атак продолжается. Четыре раза враг парами вертолетов атаковал наши позиции и отбитые населенные пункты. Наших потерь не допущено. Зато нашей авиацией нанесено семь ударов по врагу", - говорится в сообщении.

Парами штурмовиков и истребителем были атакованы два скопления вражеской силы и техники в Херсонском и Снигиревском районах, также на Николаевщине было попадание в склад вражеских боеприпасов.

Кроме того, четырьмя парами вертолетов было атаковано скопление вражеской силы и техники в Снигиревском и Бериславском районах.

Опорный пункт и укрепленные подземные укрытия вражеских подразделений были поражены на Херсонщине и Николаевщине, соответственно.

"По результатам работы наших ракетно-артиллерийских подразделений подтверждено огневое поражение пункта управления батальонной тактической группы 34-й отдельной мотострелковой бригады рашистов в Брускинском", - сообщили в командовании.

Отмечается, что результаты огневого контроля основных транспортных путей на оккупированных территориях свидетельствуют, что движение по железнодорожному мосту через реку Днепр невозможно.

"Общие потери противника составляют: 105 рашистов, семь танков Т-62 и Т-72, гаубица "Мста-Б" и две самоходные артустановки, самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С", 17 единиц бронированной и автомобильной техники, также уничтожены два полевых склада боеприпасов в Бериславском и Херсонском районах. Окончательные потери врага - доразведываются", - говорится в заметке.

Как сообщал УНИАН, ВСУ с 24 февраля всего удалось ликвидировать примерно 40 500 российских военных.