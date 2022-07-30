Украинские защитники уничтожили склад боеприпасов оккупантов в Алчевске / скриншот с видео

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать тыловые объекты снабжения российских оккупантов. Сегодня, 30 июля, бойцы ВСУ взорвали склад боеприпасов во временно захваченном Алчевске.

О метком ударе украинских защитников рассказали в официальном Telegram-канале Стратегического командования ВСУ.

К посту прикрепили видео, на котором заметен столб черного дыма над городом. Так как ролик снимали близко к уничтоженному складу, то можно услышать детонацию боеприпасов. Количество ликвидированных оккупантов в результате удара пока неизвестно.

Напомним, с момента появления РСЗО HIMARS на вооружении ВСУ украинские защитники регулярно наносят удары по складам боеприпасов врага. Объекты уничтожают как в тылу, так и на передовой.

За вчерашние сутки, 29 июля, на юге удалось взорвать два полевых склада боеприпасов. А в целом по состоянию на 25 июля ВСУ уничтожили из HIMARS более 50 таких объектов. Этой статистикой поделился министр обороны Украины Алексей Резников.

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