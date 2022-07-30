ВСУ продолжают наносить удары по тыловым объектам снабжения российской армии.

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать тыловые объекты снабжения российских оккупантов. Сегодня, 30 июля, бойцы ВСУ взорвали склад боеприпасов во временно захваченном Алчевске.

О метком ударе украинских защитников рассказали в официальном Telegram-канале Стратегического командования ВСУ.

К посту прикрепили видео, на котором заметен столб черного дыма над городом. Так как ролик снимали близко к уничтоженному складу, то можно услышать детонацию боеприпасов. Количество ликвидированных оккупантов в результате удара пока неизвестно.

Напомним, с момента появления РСЗО HIMARS на вооружении ВСУ украинские защитники регулярно наносят удары по складам боеприпасов врага. Объекты уничтожают как в тылу, так и на передовой.

За вчерашние сутки, 29 июля, на юге удалось взорвать два полевых склада боеприпасов. А в целом по состоянию на 25 июля ВСУ уничтожили из HIMARS более 50 таких объектов. Этой статистикой поделился министр обороны Украины Алексей Резников.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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