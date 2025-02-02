Украинская бригада потеряла целые роты в бесполезных атаках на Курщине, - Forbes

Среди части украинских командиров есть опасная тенденция считать, что подразделения, эффективные в обороне, одинаково хорошо готовы к наступлению.

Одна из украинских бригад потеряла целые роты в "бесполезных" атаках на никчемные полосы деревьев, пишет Forbes.

Объединив свои беспилотники, мины, ракеты и артиллерию, 47 механизированная и 92 десантно-штурмовая бригады ВСУ не только отбили российскую атаку на свои позиции в Курской области России в пятницу - они уничтожили врага, оставив в регионе лесной участок, заполненный погибшими россиянами.

Эта победа стала важной для двух элитных бригад, хотя и сопровождалась серьезными рисками. По словам ветерана боевых действий по имени Константин, среди части украинских командиров есть опасная тенденция считать, что подразделения, эффективные в обороне, одинаково хорошо готовы к наступлению.

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Если такая бригада, как 92-я десантно-штурмовая, успешно отражает российское нападение, некоторые командиры могут решиться приказать ей оставить укрепления, сгруппироваться на открытой местности и перейти в наступление. Однако атака всегда связана с большими рисками, чем оборона, и часто сопровождается значительными потерями.

Так, 95-я десантно-штурмовая бригада, действовавшая в Курской области вместе с 92-й, в начале января испытала эту реальность на себе. Быстрый переход от обороны к наступлению в направлении села Бердень привел к тому, что украинские десантники оказались под ударом российских беспилотников, понеся серьезные потери.

Подобные ситуации неоднократно случались и с 92-й десантно-штурмовой бригадой. Часть подразделения, которая воевала под Курском, за три года широкомасштабной войны России против Украины "трижды менялась личным составом" из-за неоправданных приказов захватить лесную линию, жертвуя целой ротой, отметил Константин. Для понимания: рота обычно состоит из более 100 военнослужащих.

Очевидное в замечаниях Константина - это поддержка эффективной украинской стратегии, основанной на обороне. Используя мины, артиллерийскую поддержку и беспилотники, окопанные украинские бригады регулярно наносят значительные потери российским войскам - иногда уничтожая сотни оккупантов во время одного боя.

Российские войска вынуждены атаковать, поскольку военные цели Кремля являются преимущественно наступательными - захватить как можно большую часть восточной Украины. В то же время украинцы могут использовать преимущества обороны: заранее заминированные территории, подготовленные зоны артиллерийского обстрела, дроны, наносящие точечные удары. "Опытные украинские подразделения очень эффективно отражают российские атаки", - отметил Константин.

Украинская стратегия победы не обязательно предусматривает постоянное наступление. Войска Киева могут уничтожать живую силу и технику врага, нанося такие потери, что российская армия испытывает моральное и физическое истощение. Только тогда, когда противник ослабнет, украинцы могут переходить в контрнаступление.

Такой сценарий уже происходил. Осенью 2022 года после неудачного российского наступления на Киев украинская разведка обнаружила слабые места на фронте возле Харькова. Лучшие бригады воспользовались этим, прорвали оборону врага и заставили россиян бежать. Украинские войска преследовали их, освободив значительную часть северо-востока страны.

92-я десантно-штурмовая бригада, тогда еще механизированная, осуществила один из самых эффектных маневров этого контрнаступления, преодолев более 80 км от села Пришиб до Купянска, который остается свободным и сегодня.

Контрнаступление 2022 года оказалось успешным, поскольку ему предшествовала длительная оборона, истощившая российские силы. Зато в 2023 году украинское наступление на юге началось после затяжного тупика, что позволило россиянам укрепить свои позиции, вырыть траншеи и заминировать территорию. Ожидаемо, такое наступление потерпело неудачу.

Если сравнивать эти два контрнаступления, становится очевидным, что время имеет решающее значение. Придет момент, когда Россия будет ослаблена, а Украина окрепнет, и тогда украинские войска смогут перейти в наступление с разумными шансами на успех.

Пока что Россия сохраняет преимущество в живой силе и огневой мощи, несмотря на значительные потери. Поэтому 92-я десантно-штурмовая бригада продолжает удерживать оборонительные позиции, эффективно используя свое вооружение и нанося удары по российским штурмовым группам. Таким образом, она создает условия для будущего мира или, если этого не произойдет, для наступления на ослабленного врага.

"Командующие должны отдавать приоритет сохранению жизни наших опытных войск", - подчеркнул Константин, добавив, что оборона сейчас - это залог победы в будущем.

Бои на Курщине: последние новости

Как сообщал УНИАН, российские морские пехотинцы и десантники бросают свою бронетехнику прямо на позиции украинских военных в Курской области и в панике убегают, встречая сопротивление 47-й механизированной бригады ВСУ, оснащенной американскими боевыми машинами М-2.

Следствием таких атак становится лишь растущее количество уничтоженной техники. Россияне отчаянно пытаются освободить Курскую область и несут огромные потери.

Во время трехдневного штурма, который начался 18 января с участием 155-й отдельной морской пехотной бригады и 234-го десантно-штурмового полка РФ, было уничтожено 14 БМП и БМД, а также три танка Т-80. Еще один штурм, состоявшийся во вторник или незадолго до него, закончился для РФ потерями по меньшей мере четырех танков, боевых бронемашин и одного пикапа.

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