В здании находились гражданские люди, которые готовились к эвакуации.

В субботу, 1 февраля 2025 года, российские войска ударили по интернату в подконтрольном Силам обороны Украины городе Суджа Курской области, где находились гражданские люди. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку.

"Так воюет Россия. Город Суджа, Курская область, российская территория. Интернат с гражданскими, которые готовились к эвакуации. Российская авиабомба. Они разрушили здание, несмотря на то, что там были десятки гражданских", – написал президент в соцсети Х.

Зеленский акцентировал, что так же Россия воевала десятилетия назад против Чечни. Так же российские военные убивали людей в Сирии.

"Так же российские бомбы разрушают украинские дома. И даже против своих же гражданских российская армия использует аналогичные методы. Это государство, которое лишено цивилизованности. И это зло, которое не остановится само по себе. Но если действовать сильно и решительно, даже Россию можно заставить остановиться. И это нужно сделать, чтобы мир был защищен от российских бомб", – резюмировал Зеленский.

Президент также опубликовал видео с последствиями российской атаки:

Удар по интернату в Судже: что известно

Ранее представитель комендатуры ВСУ в городе Суджа Алексей Дмитрашковский сообщил, что РФ нанесла удар по школе-интернату, в результате чего под завалами оказались 95 человек. Он отметил, что большинство этих людей являются лицами пожилого возраста и не в состоянии самостоятельно передвигаться.

В Геншабе впоследствии рассказали, что россияне атаковали здание управляемой авиабомбой. На момент атаки в помещении находились десятки местных жителей, которые готовились к эвакуации. Причем в России знали, что там находились только гражданские.

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