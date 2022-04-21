Контролировать проставление печати о пересечении границы с Польшей нужно только в загранпаспорте.

Украинцы и в дальнейшем могут заезжать и выезжать из Польши по внутреннему паспорту гражданина Украины, как старого образца, так и нового - в форме ID-карты. Печать о пересечении границы с Польшей ставится только в паспорт гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорт).

Об этом сообщила пресс-секретарь кризисного медиацентра при Посольстве Украины в Польше Юлия Бородий в эфире информационного телемарафона.

По ее словам, в Польшу прибыло более 2 млн человек. Во время военного положения, в связи с тем, что изготовить загранпаспорт на сегодня проблематично, украинцам в дальнейшем продлена возможность пересекать границу с Польшей по внутреннему паспорту гражданина Украины как старого образца, так и нового – в форме ID карты. Если говорить о детях, то несовершеннолетние граждане Украины могут пересечь границу на основании свидетельства о рождении или если они вписаны в паспорта своих родителей.

Бородий обратила внимание, что контролировать проставление печати о пересечении границы нужно только в заграничном паспорте.

"Печать о пересечении границы ставится только в паспорт гражданина Украины для выезда за границу. Если человек пересекает границу по внутреннему паспорту старого образца или нового в форме ID-карты печать, разумеется, некуда поставить но это не значит, что выезд лица не фиксируется. Существует Единый реестр, единая европейская база о пересечении границы, в которой фиксируются въезды и выезды всех граждан", - отметила она.

Пресс-секретарь пояснила, что гражданам Украины, прибыв в Польшу, нуждаются в подтверждении о своем въезде после 24 февраля, в частности, для изготовления документов на территории Польши на получение помощи или для обращения в медицинские учреждения. Такое лицо может обратиться в соответственно компетентные органы Польши, воеводские управления, где будет подтверждено пересечение границы данным лицом. Это будет сделано на основе данных единой европейской базы о пересечении границы, доступ к которым имеют воеводские управления.

"Для граждан Украины, которые прибыли в Польшу по внутреннему паспорту, но планируют продолжить дальше передвижение по территории ЕС, необходимо в обязательном порядке обратиться в консульские учреждения Украины на территории Польши. Там нужно получить свидетельство, подтверждающее гражданство Украины и подтверждающее личность. Это свидетельство двуязычное-на украинском и английском языке. Внутренний паспорт Украины содержит информацию только на украинском языке, для того, чтобы другие заграничные учреждения могли отчитать те данные, которые указаны во внутреннем паспорте необходимо получить указанное свидетельство" - акцентировала пресс-секретарь кризисного медиацентра при Посольстве Украины в Польше.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил граждане больше не смогут пересекать границу по внутренним украинскими документами, кроме отдельных случаев.

В первые недели войны сервисные центры не работали, поэтому было принято решение пропускать граждан или за внутренними документами, или с документами, по которым можно было идентифицировать личность. На данный момент сервисные центры работают и стоит придерживаться того порядка пересечения границы, где определено, что границу можно пересечь по заграничному паспорту. Детям разрешено пересекать границу либо по паспортному документу, либо по свидетельству о рождении.

При этом спикер отметил, что пограничники могут принимать отдельные решения о пропуске людей из регионов, где ведутся боевые действия, и по внутренним паспортам.

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