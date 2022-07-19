Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных.

В Украину вернули тела нескольких десятков украинских защитников.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины

"Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела 45 своих защитников", - говорится в сообщении.

Также в министерстве отметили, что операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и силовых структур Украины, в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Как писал УНИАН, ранее Олег Котенко извещал, что Украина получила более 400 тел военных в рамках ряда обменов с Россией. Подавляющее большинство из них - защитники, которые погибли на "Азовстали". Почти всех из них уже опознали.

12 июля Украина вернула тела еще 30 защитников, которые погибли в Запорожской области.

В Российской Федерации блокируют сообщения об обменах телами погибших, потому что их десятки тысяч.

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