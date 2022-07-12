Большинство из них - защитники "Азовстали".

Украина получила более 400 тел военных в рамках ряда обменов с Россией. Подавляющее большинство из них - защитники, которые погибли на "Азовстали". Почти всех из них уже опознали.

Об этом "Суспільному" рассказал уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко.

По его словам, украинцы, чьи родственники были на "Азовстали", сдавали ДНК.

"Если сейчас мы будем забирать большинство людей не из Азовстали, то там будет больше случаев, когда есть тело, но не сдали ДНК. Поэтому когда я веду переговоры, то есть договоренность с Россией писать о том хотя бы откуда тело — это Луганский направление, Волноваха или это Харьковское направление", — рассказал Котенко.

Он добавил, что много тел поступает без документов и неизвестно кто это.

По словам Котенко, тела военных попадают в один из трех моргов: в Киеве, Днепре или Харькове. Планируют присоединить к этой системе еще морг в Запорожье. Родственники могут сдать тест на ДНК в любом городе стране, результаты попадают в единую базу.

Как ранее сообщал УНИАН, в России блокируют сообщения об обменах телами погибших, потому что их десятки тысяч.

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