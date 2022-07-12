Тела будут переданы семьям для достойного захоронения.

Украина вернула тела 30 защитников, погибших в Запорожской области.

Об этом сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко.

"Тела 30 украинских военных будут переданы их семьям для достойного захоронения. Операция проводилась в Запорожской области при сотрудничестве уполномоченного, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и других силовых структур Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что процесс возврата тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня стало известно, что Украина получила более 400 тел военных в рамках ряда обменов с Россией. Подавляющее большинство из них - защитники, которые погибли на "Азовстали". Почти всех из них уже опознали. Украинцы, чьи родственники были на "Азовстали", сдавали ДНК.

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