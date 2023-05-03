В британском парламенте подчеркнули, что членство в НАТО могло бы защитить Украину от нападения РФ.

Украине нужно разрешить вступить в НАТО, и правительство Великобритании должно поддержать ее усилия в этом направлении.

Об этом заявил в Twitter бывший премьер страны Борис Джонсон. Он опубликовал видео с заседания Палаты общин, на котором спросил министра иностранных дел Джеймса Клеверли, как тот относится к мысли, что стремление Украины вступить в НАТО может "спровоцировать" Россию на эскалацию, хотя "Украина стала жертвой агрессии РФ, когда она не была членом НАТО – и потому, что она не была членом НАТО".

Клеверли ответил, что "провокацией была агрессия России против Украины". В то же время стремление Украины стать членом НАТО министр назвал "вполне понятным защитным действием из-за угрозы с востока".

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"Украина должна быть допущена к вступлению в НАТО, и правительство должно поддержать их усилия в этом направлении", – подчеркнул Джонсон.

Вступление Украины в НАТО

30 сентября 2022 года Украина, в ответ на попытку РФ аннексировать временно оккупированные территории, подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники по НАТО достигли консенсуса в том, что Украина должна вступить в Альянс, но пока надо сосредоточиться на военной поддержке.

Также сообщалось, что США поддерживают вступление Украины в НАТО, однако при условии, что война России против Украины закончится.

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