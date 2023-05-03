С февраля 2022 года северные страны Европы предоставили Украине военной поддержки на общую сумму 4,4 миллиарда евро.

Финляндия, Дания, Исландия, Норвегия и Швеция обязуются поддерживать путь Украины к членству в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора (НАТО).

Об этом говорится в общей заявлении по итогам саммита лидеров стран Северной Европы (президента Финляндии и премьер-министров Дании, Исландии, Норвегии и Швеции) и президента Украины.

В частности, в заявлении сказано, что будущее Украины - это евроатлантическая семья.

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"Европейский Союз уже признал европейскую перспективу Украины и предоставил Украине статус страны-кандидата. Северные страны-члены ЕС решительно поддержат усилия Украины по воплощению реформ и в выполнении требований, необходимых для начала переговоров о вступлении как можно скорее, ожидая отчета Европейской комиссии до конца 2023 года", - говорится в заявлении.

В то же время, в заявлении сказано, что Украина имеет право самостоятельно выбирать средства для обеспечения собственной безопасности.

"В 2008 году на саммите в Бухаресте союзники согласились, что Украина станет членом НАТО. Политика открытых дверей НАТО решительно закреплена в вашингтонском договоре. В сентябре 2022 года Украина официально обратилась с запросом о приобретении членства в НАТО по ускоренной процедуре. Северные страны-члены НАТО продолжат поддерживать Украину на ее пути к будущему членству", - отмечается в заявлении.

Отдельно сказано, что с февраля 2022 года северные страны Европы предоставили Украине военной поддержки на общую сумму 4,4 миллиарда евро.

Путь Украины в НАТО - детали

28 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе, а 23 июня того же года Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство в ЕС.

В то же время Европейская комиссия представила семь рекомендаций, необходимых для сохранения Украиной статуса страны-кандидата на вступление в ЕС и дальнейшего перехода к предступным переговорам о присоединении.

В феврале 2023 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что весной будет представлена устная оценка по выполнению Украиной этих требований, а осенью - большой письменный отчет.

30 сентября 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

4 апреля 2023 года генеральный секретарь Йенс Столтенберг назвал этапы, которые будут способствовать приобретению членства Украины в Альянсе, отметив, что предпосылкой для любых будущих переговоров о членстве Украины в альянсе является победа в войне с Россией. Также Украина должна реализовать реформы. Речь идет об антикоррупционных мерах, верховенстве права и права меньшинств.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ожидает от саммита лидеров НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе, фиксации решений о приближении к членству в Альянсе, а не повторения заявлений об открытых дверях.

20 апреля Столтенберг во время визита в Киев заявил, что будущее Украины-это членство в Альянсе, но сейчас надо оказывать военную поддержку. По его словам, Украина должна взять верх в войне с Россией и сохранить государственную независимость и суверенитет.

Бывший премьер страны Борис Джонсон заявил, что Украине нужно разрешить вступить в НАТО, и правительство Великобритании должно поддержать ее усилия в этом направлении.