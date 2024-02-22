По его словам, сейчас войну в Украине нельзя называть тупиковой.

Россия вышла из тупика в Украине и восстановила импульс наступательных действий по всей линии фронта.

Об этом заявил бывший глава Центрального разведывательного управления США Роберт Гейтс в интервью The Washington Post. По его словам, сейчас войну в Украине нельзя называть тупиковой.

"Многие люди называют войну сейчас тупиковой ситуацией. Боюсь, я считаю, что на данный момент дело не столько в тупике, сколько в том, что россияне восстановили импульс. Это не импульс прорыва, но это ощущение, что сейчас они продолжают наступление", - отметил он.

Гейтс также сказал, что потеря Украиной стратегически важного города Авдеевки позволила россиянам переместить боевые линии дальше на восток.

"Русские все время находятся в наступлении в разных местах вдоль почти 1000 км фронта", - сказал Гейтс.

Он отметил, что потери украинцев частично вызваны проблемами с поставками оружия и боеприпасов.

"Я читал, что на каждый артиллерийский снаряд, который выпустили украинцы, россияне выпускают 10, и поэтому украинцы сейчас сталкиваются с нехваткой боеприпасов, артиллерии", - сказал Гейтс.

Война в Украине - последние новости с фронта

За прошедшие сутки, 21 февраля, на фронте между Вооруженными силами Украины и оккупационными войсками произошло 64 боевых столкновения. Враг пытался прорвать оборону ВСУ на нескольких направлениях. Особенно "горячо" было на Купянском и Авдеевском направлениях, а также на южной оси фронта.

Украина вступает в третий год полномасштабной войны, уступая агрессору по количеству солдат и критически уступая в использовании артиллерийских боеприпасов.

Как писал Business Insider, Украина все еще может получить победу в начатой Россией войне. Однако для этого она должна сделать приоритетом оборону, восстановление боеспособности и нанесение ударов по России там, где она наиболее уязвима.

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