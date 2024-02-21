Аналитик предупреждает, что это является крайне неустойчивой ситуацией.

Украина вступает в третий год полномасштабной войны, уступая агрессору в количестве солдат и критически уступая в использовании артиллерийских боеприпасов. Об этом пишет Reuters, анализируя текущую ситуацию на фронте.

Командир взвода с позывным "Тигр", воюющий в составе 59-й бригады ВСУ, рассказал изданию, что лишь 60-70% бойцов бригады, служивших в начале войны, до сих пор остаются в строю. Остальные были убиты, ранены или уволены со службы из-за старости или болезни.

"Погода - дождь, снег, дождь, снег. Люди в результате болеют простым гриппом или ангиной. Выбывают из строя на какое-то время, а заменить их некому. Самая главная проблема каждого подразделения - это нехватка людей", - рассказал командир роты из той же бригады с позывным "Лимузин".

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Reuters также напоминает недавние слова представителя 3-й отдельной десантно-штурмовой бригады о том, что в последней фазе битвы за Авдеевку захватчики превосходили защитников численно в соотношении 7 к 1. Такая ситуация приводит к вполне ожидаемым последствиям.

"Когда целый день одна-две оборонительные позиции отбиваются от этих штурмов, ребята устают. Оружие ломается, и если нет возможности поднести им больше боеприпасов или заменить оружие, то вы понимаете, к чему это приводит", — рассказал командир одного из подразделений 59-й бригады по имени Григорий.

Заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил Reuters, что Украина была вынуждена перейти к обороне из-за нехватки артиллерийских боеприпасов и ракет. По его словам, Киев ожидает усиления российских атак на нескольких участках фронта.

"Если будут дальнейшие задержки необходимой военной помощи, ситуация на фронте может стать для нас еще более сложной", – заявил он.

Известный военный аналитик Майкл Кофман, работающий в вашингтонском аналитическом центре "Фонда Карнеги за международный мир", подсчитал, что сейчас Россия отстреливает в 5 раззов больше снарядов, чем Украина.

"Украина не получает достаточного количества артиллерийских боеприпасов для удовлетворения своих минимальных оборонных потребностей, и это не является устойчивой ситуацией в будущем", – отметил он.

Ситуация на фронте: последние новости

Как писал УНИАН, в течение текущих суток российские оккупанты атаковали сразу на нескольких направлениях фронта. По данным Генштаба ВСУ, в целом произошло 51 боестолкновение, враг пытался наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях.

Также мы рассказывали, что с начала года на Таврийском направлении оккупанты потеряли 212 танков. Десантники 71-й отдельной егерьской бригады уничтожают российские танки с помощью FPV-дронов.

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