Россияне атаковали позиции ВСУ сразу на восьми направлениях.

За прошедшие сутки, 21 февраля, на фронте между Вооруженными силами Украины и оккупационными войсками произошло 64 боевых столкновения.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, на Купянском направлении отбили 3 попытки наступления врага в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении бои велись в районах населенных пунктов Тернии и Выемка Донецкой области. Силы обороны отразили 6 атак. Еще два штурма сдержали на Бахмутском направлении в районах населенных пунктов Клещиевка и Майорск Донецкой области.

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На Авдеевском направлении россияне снова усиливают давление. За сутки ВСУ отбили 19 атак в районах населенных пунктов Степное, Ласточкино, Северное, Первомайское и Невельское.

На Марьинском направлении бои велись в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг 14 раз пытался прорвать оборону украинских защитников. На Новопавловском направлении было спокойнее - там врагу совершил одну попытку штурма южнее Золотой Нивы, что в Донецкой области.

"На Запорожском направлении украинские воины отбили 8 атак противника западнее Вербового и в районе Работиного Запорожской области. На Херсонском направлении, Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов российских оккупационных войск. несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки, противник совершил 4 попытки штурма позиций наших войск на левобережье Днепра", - рассказали в Генштабе.

Война в Украине - последние новости

Как писал Business Insider, Украина все еще может одержать победу в начатой Россией войне. Однако для этого она должна сделать приоритетом оборону, восстановление боеспособности и нанесение ударов по России там, где она наиболее уязвима.

Спикер воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что у украинских защитников неба появилось больше инструментов для того, чтобы уничтожать российскую авиацию.

Украина вступает в третий год полномасштабной войны, уступая агрессору по количеству солдат и критически уступая в использовании артиллерийских боеприпасов.

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