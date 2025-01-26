Также Силы обороны ударили по передовому пункту управления РФ.

Силы беспилотных систем ВСУ и ГУР повторно ударили по объектам "Рязанской нефтеперерабатывающей компании", которая задействована в обеспечении российской оккупационной армии. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что в результате удара были зафиксированы взрывы и пожар в районе указанной цели.

"Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в четверку крупнейших НПЗ Российской Федерации. Предприятие, в частности, производит дизельное топливо и реактивное топливо ТС-1", - отметили в Генштабе.

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Также там добавили, что накануне ракетные войска Украины ударили по передовому пункту управления в районе населенного пункта Коренево Курской области РФ. Отмечается, что в пункте могла находиться оперативная группа Тихоокеанского флота. Сейчас последствия повреждений уточняются.

"Боевая работа по пунктам управления врага и важных объектах, задействованных в обеспечении армии российских агрессоров, будет продолжаться", - добавили в Генштабе.