В Генштабе также сообщили о поражении завода микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске.

Беспилотники Службы безопасности Украины и Сил специальных операций ВСУ этой ночью отработали по мощностям Рязанской нефтеперерабатывающей компании. Об этом УНИАН сообщили источники в спецслужбе.

По словам собеседника, этот НПЗ - один из крупнейших в РФ с мощностью переработки в 17 млн тонн нефти в год. Там горят минимум три резервуара. Дополнительно пожар, возникший в результате ударов БпЛА, охватил цех, где находится установка гидроочистки дизельного топлива и авиационного керосина. Местные жители фиксировали в соцсетях, что насчитали более 50 взрывов.

Кроме того дроны СБУ и ССО посетили нефтеперекачивающую станцию "Рязань" и Рязанскую ТЭЦ.

"СБУ совместно с Силами обороны продолжает вводить действенные "дроновые санкции" против предприятий российского ВПК и нефтяного сектора в российском тылу. Работа над ослаблением военных возможностей врага будет продолжаться и в дальнейшем", - сообщил информированный источник в СБУ.

Кроме того, в Генеральном штабе ВСУ проинформировали, что также поражен завод микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске.

"Это одно из ключевых предприятий микроэлектронной промышленности России. Завод производит широкий ассортимент микросхем и компонентов, которые используются в стратегически важных системах вооружения. В частности, в ракетных комплексах "Тополь-М", "Булава", зенитных ракетных системах С-300 и С-400, а также в бортовой электронике боевых самолетов", - заявили в Генштабе.

Атака украинских дронов на РФ

Как сообщал УНИАН, сегодня в России заявили о самой масштабной с начала года атаке украинских дронов, под ударом были более 10 регионов.

Так, российское Минобороны отчиталось об уничтожении более 120 дронов. Большинство было сбито над Брянской, Рязанской, Курской и Саратовской областями. Также один беспилотник был сбит над Москвой и шесть над Московской областью.

Местные СМИ сообщали о пожаре на НПЗ в Рязани. Также впоследствии стало известно, что после сегодняшней атаки дронов приостановил работу крупнейший производитель военной электронной техники - завод "Кремний Эл" в Брянске.

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