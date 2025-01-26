Украина показывает, что способна сопротивляться РФ и поражать объекты на ее территории.

Наращивание количества ударов вглубь территории РФ может свидетельствовать об усилении позиции Украины во время возможных переговоров.

Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

"Мы слышим заявления новоизбранного президента США, заявления его администрации. И здесь они давят преимущественно на РФ, требуют от них определенных шагов. И мы должны иметь сильную позицию. Сильная позиция заключается в том, чтобы наши войска были на территории РФ. И в уничтожении их военно-промышленного комплекса", - сказал Гетьман.

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Эксперт пояснил, что таким образом Украина показывает слабость РФ. И если это будет продолжаться и дальше, то у российской армии могут начаться проблемы даже с горюче-смазочными материалами.

"То есть мы показываем, что мы способны сопротивляться, держать оборону и поражать объекты на его территории", - добавил Гетьман.

Удары по РФ: что известно

Силы обороны Украины наращивают количество ударов по территории РФ. В частности, в ночь на 25 января украинские дроны массово атаковали РФ. По данным УНИАН, целями стали одна из крупнейших НПЗ на территории РФ, а также Рязанская ТЭЦ.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отмечает, что подобные удары и введение новых санкций, анонсированных Трампом, могут оставить Россию без "нефтедоллара" уже в этом году.

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