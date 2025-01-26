В сети публикуют видео пожара на НПЗ.

В ночь на 26 января украинские дроны вновь долетели до Рязани. Местные жители сообщают о взрывах в районе нефтеперерабатывающего завода, после чего там начался пожар.

По словам местных жителей, около часу ночи в Рязанской области были слышны взрывы. В частности, сообщают об около десяти взрывах в районе села Дядьково, в сети публиковали видео со звуками взрывов и пролета БПЛА. Взрывы также были слышны и в самой Рязани. Как утверждали россияне, БпЛА пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод.

Губернатор Рязанской области Павел Малков, комментируя ситуацию, заявил, что "БпЛА сбиты, пострадавших нет".

Видео дня

Однако позже Telegram-канал ВЧК-ОГПУ разместил видеоролик, на котором, как утверждается, запечатлен подъезд пожарных машин к НПЗ, а на фоне виднеется зарево.

Следует отметить, что информация пока не подтверждена - у большинства публикуемых в сети видео пожара невозможно установить дату съемки, ведь ВСУ атаковали Рязанский НПЗ всего несколько дней назад.

В российском Минобороны заявили, что за ночь над РФ сбиты 15 БПЛА - 8 БПЛП — над территорией Рязанской области, 6 — над территорией Курской и один – над территорией Белгородской области.

Удар по НПЗ в Рязани

24 января беспилотники Службы безопасности Украины и Сил специальных операций ВСУ нанесли удар по мощностям Рязанской нефтеперерабатывающей компании. Сообщалось, что в результате атаки на НПЗ горят три резервуара. Пожар также охватил цех, где находится установка гидроочистки дизельного топлива и авиационного керосина.

Этот НПЗ - один из крупнейших в РФ с мощностью переработки в 17 млн тонн нефти в год.

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