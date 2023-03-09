Украинский омбудсмен заявил, что Россия не принимает эти предложения.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец объяснил, почему невозможно поднять обмен военнопленными из РФ по принципу "всех на всех".

"Тема обмена всех украинских пленных на всех российских постоянно обсуждается с российской стороной. Ежедневно мы пытаемся найти аргументы и варианты, однако ни на один РФ не соглашается. Одной из инициатив было предложение провести обмен всех на всех одной категории. Например, женщин или раненых. Ведь по Женевским конвенциям, есть определенный приоритет - сначала возвращаются военнопленные женщины, потом раненые", - написал он в Facebook.

Украинский омбудсмен рассказал, что Россия не принимает и эти предложения.

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"Однако пока тысячи украинцев, как военных, так и гражданских, остаются во вражеском плену, Украина не будет оставлять попыток и поиска решений для их освобождения", - добавил он.

Обмен военнопленными-детали

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Россия затягивает процесс реализации ранее достигнутых договоренностей по возвращению гражданских заложников и репатриации тяжелораненых и тяжелобольных военнопленных.

7 марта состоялся очередной обмен пленными. Украине удалось вернуть домой 130 защитников и защитниц.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул необходимость освобождения всех захваченных оккупантами украинцев.

Недавно Кабмин усовершенствовал процедуру выдачи справок о пребывании украинских военнослужащих в плену.