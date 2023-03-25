В основном это военнопленные.

С начала полномасштабного вторжения домой из русского плена вернулись 1 тыс. 993 украинца. Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины, руководитель рабочей группы по вопросам взаимодействия со СМИ и родственниками защитников координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов сообщил в эфире информационного телемарафона.

"По состоянию на сегодня Украина вернула после полномасштабного вторжения рашистских оккупантов уже почти 2 тысячи наших граждан - 1 тыс. 993 человека. Преимущественно это защитники. Среди них более 200 были тяжело ранены", - сказал он.

Обмен пленными - последние новости

Накануне Украина передала РФ всех тяжелораненых пленных оккупантов, состояние которых позволяло их транспортировку. Отмечалось, что речь идет не об обмене военнопленными, а именно о репатриации: возвращении тяжелораненых пленных без каких-либо условий, как это предусматривает международное гуманитарное право.

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В то же время Россия не соглашается на обмен по принципу "всех на всех". Более того, государство-агрессор постоянно срывает обмены.

Москва вопреки международному праву держит в плену не только украинских военных, но и украинских гражданских, принудительно их вывозя на территорию России.

Кроме того, РФ проводит депортацию украинских детей, "интегрируя" их в российские семьи, по факту - стирая украинскую идентичность. Недавно Киеву удалось вернуть домой еще двух таких детей.

По словам обмудсмена Дмитрия Лубинца, на начало 2023 года в российском плену было 800 раненых бойцов ВСУ. Украина призвала начать процесс репатриации, однако Москва до сих пор обязательств не выполнила.

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