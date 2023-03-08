Украинский омбудсмен опроверг слова своей российской коллеги о "почти ежедневных переговорах".

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Россия затягивает процесс реализации ранее достигнутых договоренностей по возвращению гражданских заложников и репатриации тяжелораненых и тяжелобольных военнопленных.

"Москалькова сообщила о почти ежедневном обсуждении с Лубинцем возвращения гражданских лиц". На днях именно под таким заголовком в российских СМИ обнародовали сообщение уполномоченного по правам человека в РФ, сделанное во время женского форума. Узнал о такой активности с удивлением. Поэтому не могу подтвердить слова своей российской визави", - написал он в Telegram.

Омбудсмен подчеркнул, что в целом содержание и тональность недавних заявлений российской стороны имеют мало общего со всесторонней реализацией договоренностей, достигнутых во время встречи уполномоченных в Анкаре, в частности, относительно возвращения гражданских заложников и репатриации тяжелораненых и тяжелобольных военнопленных.

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"Несмотря на то, что сторонам удалось осуществить обмен списками военнопленных и передать большой список гражданских заложников, которых РФ удерживает в плену. Сейчас я фиксирую затягивание процесса реализации согласованного плана именно со стороны РФ. Фактом остается только одно - как российская сторона ведет себя на поле боя, так и выполняет договоренности", - подчеркнул Лубинец.

Обмен пленными

Как сообщал УНИАН, 11 января уполномоченные по правам человека Украины и России Дмитрий Лубинец и Татьяна Москалькова встретились в Анкаре в рамках международной конференции "Будущее прав человека в 21-м веке". Во время второй встречи к омбудсменам присоединились председатель турецкого парламента Мустафа Шентоп и главный омбудсмен Шереф Малкоч.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека отметил определенные сдвиги в переговорах: произошел прогресс в обмене списками пленных и без вести пропавших. Также стороны обсудили освобождение лиц, находящихся в российском плену с 2014 года.

15 января Лубинец рассказал, что Турция выступила с инициативой создать гуманитарный коридор для возвращения гражданских украинцев, которых насильно вывезли в Россию, начиная с 2014 года.

Отметим, что последний обмен пленными состоялся вчера, 7 марта. Украине удалось вернуть домой 130 защитников.

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